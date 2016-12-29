Нынешние депутаты не отменят мораторий на продажу земли - Мартын

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Земельную реформу в Украине необходимо провести до 2020 года. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Этот вопрос, по его словам, среди приоритетных в Программе действий правительства до 2020 года.

В парламенте уже зарегистрирован законопроект о запуске рынка сельхоз земель. Его авторы — депутаты от "Блока Петра Порошенко". План внедрения оборота сельскохозяйственных земель прописан в несколько этапов и будет реализован в течение 2017-2030 годов.

В октябре 2016 года парламент продлил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, хотя запустить этот рынок Украина обязалась перед Международным валютным фондом.

Одно из обязательств — до конца 2016 года принять соответствующий закон.

Насколько вероятно, что Рада примет закон о рынке земли, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал заместитель председателя Совета Ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын.

(текст публикуется на языке оригинала)

Законопроект передбачає запуск ринку сільгоспземель до 2030 року, а прем’єр-міністр каже про 2020-й. Коли планується створення цього ринку?

— Загадувати зараз складно, тому що в нинішньому українському парламенті немає політичної волі в принципі для того, щоб голосувати за будь-які проекти, пов’язані із запуском повноцінного ринку сільськогосподарських земель. На превеликий жаль, сьогодні практично всі політичні сили, які є в парламенті, не готові голосувати за це рішення, тому ми зараз можемо називати будь-які дати, але для того, щоб мораторій був знятий, необхідні перш за все зміни в законодавстві — а на сьогодні чекати цих змін не доводиться. Навіть сам факт внесення відповідного законопроекту в парламент зовсім не означає, що за цей законопроект знайдеться 226 голосів.

Ви ознайомились з декількома законопроектами щодо створення ринку земель?

— Насправді сьогодні в ВР законопроект є один, який передбачає включення земель сільськогосподарського призначення в економічний обіг. Те, що просто пропонують інші не вирішити проблему, а перенести проблему на інший строк, то це, знову ж таки, законопроекти, особливої потреби в них немає. Формально мораторій у нас вічний, він не прив’язаний ні до якої дати, тому що в законі написана фраза, що ринок сільгоспземель не буде запущений до того моменту, поки не буде прийнятий закон про обіг земель в сільгоспризначенні.

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— Це вони пропонують, це їх побажання, але за це голосувати ніхто не буде. Дати особливої ролі не грають. Насправді Україна давно готова до скасування заборони на продаж сільськогосподарських земель. Єдине, що залишилось, конкретизувати на рівні законодавства – це обмеження по концентрації землі в одних руках. Якщо ці обмеження будуть запроваджені, то можна знімати хоч завтра.

На вашу думку, коли реально зможуть продавати землю власники паїв?

— Це зможуть зробити тоді, коли будуть відповідні зміни в законодавство внесені, але це буде точно не в цьому скликанні ВР. Якщо наступна Рада буде ще більш популістична, ніж та, яка ми маємо сьогодні, тоді питання відкладеться ще на п’ять років додатково, тому що, на превеликий жаль, тема мораторію є на сьогодні надзвичайно заполітизованою. Левова частина населення України, яка не являється власниками земельних часток, вони взагалі не розуміють, в чому проблема. Більшість населення України свято вважають, що зняття мораторію – це початок розпродажу державних земель, і вони думають, що земля – це єдине, що залишилось в державній власності, хоча насправді це не так. Це просто надання приватним власникам, селянам розпоряджатись їх власною нерухомістю. Але я ще раз підкреслюю, зараз в суспільстві немає чіткого розуміння цієї проблеми. Через це політики експлуатують певні суспільні фобії, які має перш за все міське, а не сільське населення, стосовно мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Тому поки суспільна думка не зміниться і поки політикам буде вигідно експлуатувати ці фобії, мораторій знятий не буде.

І закон не буде проголосований?

— Це просто своєрідна пробна куля. Його мета – не стільки бути прийнятим, скільки пощупати суспільну думку і певним чином простимулювати політикум. Але прийняття цього законопроекту найближчим часом не очікується.

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Ранее в эфире радиостанции экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что мораторий на экспорт леса противоречит как требованиям ВТО, так и требованиям соглашения об ассоциации.