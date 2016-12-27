Месть и закон. Эксперт о рейды КГГА в поисках незарегистрированных

Скриншот видео телеканала "Интер"

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Киевская мэрия решила с весны 2017-го года планирует начать рейды по выявлению жителей квартир и домов без регистрации. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, представители мэрии вместе с полицией будут проводить паспортный контроль в домах и квартирах. Это будут делать для того, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько — не зарегистрированы.

Законность таких действий со стороны КГГА в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат Егор Штокалов.

Можете прокомментировать заявление Пантелеева, и законны ли подобные рейды?

— Я сомневаюсь, что это будет эффективный способ контроля, потому что законного способа контролировать это на сегодняшний день нет. Вплоть до того, что можно элементарно отказаться открыть дверь, отказаться предоставить документы — либо по отсутствию желания, либо отсутствию самих документов. То есть законодательной нормы, которая регулирует механизм такой проверки, на сегодняшний день не существует. Соответственно, имплементировать это будет очень тяжело.

Кто будет входить в состав групп, осуществляющих такие рейды?

— Я допускаю, что это будет отдельная комиссия. Будут ревизоры, в частности, от ЖЭКа, и будут представлен полицейский, вместе с которым они будут ходить и пытаться проверить эти документы у жильцов квартиры. Но у нас прописка может быть одна, а фактическое место проживания — другое. То есть даже если у нас квартира не оформлена с правом собственности на нас, на тех, кто там проживает, это не лишает нас права там жить и пользоваться коммунальными услугами.

А владельцам квартир, в которых живут незарегистрированные жильцы, что-то грозит?

— На самом деле было бы неплохо проводить такие рейды с целью контроля системы отплаты налогов. Потому что мы знаем, что многие квартиры сдаются в аренду, а собственники квартир получают компенсацию в наличной форме и, соответственно, не отображают это в своих годовых декларациях и не платят налоги. Если смотреть с точки зрения налогоплательщика и фискальной службы, то такие рейды нужны. И надо прописывать механизм мониторинга таких договоров. А с точки зрения того, чтобы определить, кто как платит за коммунальные услуги, кто бездомный, кто без прописки, то это будет очень тяжело отмониторить.

К весне 2017-го года, когда планируется начать эти рейды, соответствующий механизм может быть отработан?

— Нет. Сомневаюсь, потому что это очень маленький срок, надо чтобы прошли общественные какие-то обсуждения по данному вопросу, надо вносить изменения на уровне законодательного органа. То есть на уровне УПК или хотя бы элементарных законов об удостоверениях личности. А на уровне города это тяжело будет сделать.

Если найдут жителей, проживающих в квартире без регистрации, им что-то грозит?

— Нет. Санкции за то, что человек живет в квартире без регистрации, никакой нет. Вообще. Только если подавались какие-то заведомо ложные ведомости в заявления о получении субсидии, то есть говорили, что живут два человека в квартире, а на самом деле там живут шестеро, и нормы потребления у них совсем другие.

То есть так выявляют тех, кто нечестно оформил субсидию?

— Да. Я такой сценарий допускаю. И это может быть основанием для отмены субсидии. Может быть, у нас городская власть именно эту цель преследует.

Как трудно доказать в суде факт того, что человек проживает в квартире или снимает жилье незаконно?

— Доказать этот факт не тяжело. У нас есть источники доказательств, среди них — показания свидетелей. Человек, который точно знает, кто в какой квартире живет, это и почтальон, и дворник. Дополнительными свидетелями могут быть соседи, которые каждый день пересекаются на лестничной клетке, при выходе из подъезда. То есть все жители друг друга знают. Если правильно их допросить, то в судебном порядке установить факт проживания будет достаточно нетрудно.

Почему снимать квартиру через "налоговую" — непопулярно?

— Элементарная жадность. Платить налоги в нашей стране, наверное, не хочет никто. Поэтому и декларировать эти доходы тоже никто не хочет. Хоть и у нас прописано, что каждый гражданин ежегодно должен подавать декларацию о полученных доходах, тем не менее, наша налоговая дисциплина оставляет желать лучшего. Просто элементарно нежелание платить налог и это хулиганское уклонение от уплаты налогов. Там заплатить 150 гривен надо в месяц, но все равно люди этого делать не хотят.

Насколько высок налог на аренду квартиры?

— Это 15% от дохода. Соответственно, 15% от суммы, за которую вы сдаете квартиру, вы должны отчислять государству.

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А если квартира сдается через риелторскую компанию?

— Есть агентское вознаграждение, которое передается риелтору. Они предоставляют услугу по поиску объекта недвижимости, они не сдают квартиру в аренду. Риелтор получил свой гонорар, он пришел в офис, сдал в бухгалтерию, они его оприходовали. Другой вопрос остается к владельцу квартиры, который получает арендную плату сразу же за два месяца вперед, как правило. И суммы здесь достаточно большие. Если рассматривать по количеству сделок в Киеве, то мы можем говорить о миллионных убытках, которые были причинены государственному или городскому бюджету.

Ранее депутат Киевсовета Владислав Михайленко и эксперт в сфере недвижимости Юрий Сербин в эфире "ГС" проанализировали скандал вокруг внеплановой проверки в "Киевгорстрое", а также спрогнозировали, кому это может быть выгодно.