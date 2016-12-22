Эксперт: принуждение платить ЕСВ загонит бизнес в тень

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Малый бизнес ждут нелегкие времена. Законодатели убрали "щелочку", согласно которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли могло не платить единый социальный взнос.

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В случае подписания президентом изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", где раньше за ФЛП на общей системе закреплялось право самостоятельно решать платить ли ЕСВ, такого права он иметь не будет. Все дело в формулировке, где слова "имеет право самостоятельно" изменены на "обязан".

Как эти изменения в закон повлияют на ведение бизнеса, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(публикуется на языке оригинала)

Поясніть, в чому полягатимуть зміни для платників єдиного податку?

– В принципі право замінили на обов’язок, причому незважаючи на економічні чинники чи на стан самого підприємства, який веде господарську діяльність, незважаючи на те, які в тебе результати, які в тебе планові фінансові показники, ти повинен сплатити ЄСВ, і якщо раніше можна було послатись на відповідні проблеми фінансового характеру, зараз цього немає.

Я дуже сподіваюсь, що радники нашого гаранта пояснять всю патовість ситуації, в якій зараз знаходиться взагалі підприємництво в Україні, і запровадження цих санкцій, а фактично – це санкції, тому що в односторонньому порядку держава диктує умови бізнесу, які, на мій погляд, є неприйнятними.

Сподіваюсь, що він не буде підписаний, а те, що коїться у ВР, останнім часом, взагалі, погано піддається здоровому глузду.

Була шпарина, щоб не сплачувати ЄСВ, зараз її намагаються прибрати. Ви негативно ставитесь до цього рішення?

– Як можна це вважати шпариною? Звичайно, ми ніколи не стаємо на засадах, що бізнес у нас білий і пухнастий. Звичайно, зловживання є, як і в державному секторі, так і в приватному, і дуже багато справді підприємств ведуть свій бізнес і зловживають цими нормами, які мають, може, не зовсім чітке формулювання, а однозначно стригти всіх під один гребінець і тепер вводити обов’язкову норму сплати, незважаючи на фінансово-економічні показники, на мій погляд, це, як мінімум, несправедливо і взагалі нерозумно.

Треба було дещо в інший спосіб започаткувати механізми для тих, хто не зовсім в законний спосіб використовував зазначену процедуру, до них вживати санкції. Натомість пішли простішим адміністративним шляхом, як кажуть, "запретить всем". Це підходи, які притаманні нашій сучасній політиці.

Чи можете спрогнозувати, що відбудеться у випадку прийняття цього рішення президентом? Яка буде реакція малого бізнесу?

– Звичайно, є незадоволення. Я не думаю, що це призведе до масових протестних акцій. Це просто чергове податкове навантаження на бізнес: незважаючи на фінансові показники, треба сплачувати ЄСВ, чи є в тебе прибуток, чи немає, чи заробив ти щось — ти маєш сплатити.

Які наслідки? Економіка буде ще більше тінізуватись, тобто тоді підприємець не знаходить для себе інших варіантів. В нього їх залишається два: або коли в нього немає коштів, його заставляють сплачувати податки, або він повинен закриватись, або йти в тінь і працювати тільки з готівкою, не показуючи взагалі свій обіг офіційно для того, щоб після проведення цих операцій не сплачувати податкове навантаження.

Якщо говорити по цій пропозиції, то в разі відсутності доходу платник єдиного податку все одно буде змушений сплачувати ЄСВ, а, зважаючи на підвищення мінімальної зарплати до 3200, сума ЄСВ також зросте вдвічі.

– Абсолютно вірно – не маючи доходу, все одно з’являється обов’язок платити податок, тобто у тебе немає коштів на розрахунковому рахунку, у тебе немає, з чого платити, ти повинен його сплатити – вийняти з кишені, вийняти з якоїсь потаємної крамнички.

В цьому випадку закривати ФОП або йти в тінь?

– Так, на жаль.

Чи вдасться показати зростання надходжень до Пенсійного фонду? Ми розуміємо, що ця пропозиція направлена на це.

– Абсолютно вірно. Це все пропозиції, зокрема, пропозиція з підвищення мінімальної заробітної плати — це ті ініціативи, які покликані, щоб перекрити дірку, яка є сьогодні в Пенсійному фонді.

Дуже багато проводилось дискусій у фахових колах, і думки розділились. Деякі прибічники владної позиції вважають, що це наповнить, інші, що це лише детінізує економіку, і бізнес просто поступово почне виходити в тінь, не показувати свої обороти.

І дуже ймовірно, що ПФ, навпаки втратить ці надходження від того, що бізнес може закриватись, може не показувати свої доходи, перейти на рахункові розрахунки в зв’язку з усіма подіями, які відбуваються – націоналізацією банківської системи, податкове навантаження, і в цьому випадку ми можемо спрогнозувати все більшу кризу, зокрема, і кризу неплатежів до Пенсійного фонду.

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