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    Все выше и выше. Космические цены на мясо в Украине

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (106)

    (обновлено: )49031
    Украинцам мясо и сало становятся не по карману. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мясных продуктов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Мясо - уже деликатес. Цены выходят в открытый космос. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украинцам мясо и сало становятся не по карману. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мясных продуктов. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза!

    Вместе с тем, прогнозы экспертов неутешительные: к Новому году цены на мясо вырастут еще до 20%. 

    Исключением стала лишь гречка, которая подешевела на четверть. Сахар, яйца и масло остались почти по тем ж ценам, а вот украинские фрукты дорожают быстрее африканских бананов. 

    Читайте продолжение в статье "100 грамм филе. Мясо стало на вес золота"

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