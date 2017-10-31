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    Торговля с "агрессором". Импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами

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    Война - войной, а торговля - по расписанию. Импорт из России в Украину растет рекордными темпами: за 8 месяцев 2017 года на 37,2%, до $4,2 млрд. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Торговля с агрессором. Импорт из РФ в Украину растет. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украина за январь-август 2017 года увеличила импорт товаров из России на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,2 миллиарда долларов, экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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    За отчетный период объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 миллиардов долларов, импорт товаров из стран ЕС вырос на 22,8%, до 13 миллиардов долларов.

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