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    До 40 тысяч. Водителям готовят драконовские штрафы

    (обновлено: )32012
    Водителям готовят очередной "сюрприз": депутаты хотят ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде. Нарушителей ждут штрафы от 10 до 40 тыс и лишение прав до 10 лет. Подробнее - в Инфографике РИА Новости Украина.
    Водителям готовят драконовские штрафы. Инфографика
    РИА Новости

    Водителям готовят очередной "сюрприз": депутаты хотят ужесточить наказание за езду в нетрезвом виде. Нарушителей ждут штрафы от 10 до 40 тыс и лишение прав до 10 лет. Подробнее — в Инфографике РИА Новости Украина.

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    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

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