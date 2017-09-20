Харчи не по карману. Убийственный рост цен в сентябре

С началом осени цены неприятно шокировали украинцев. Рекордсменами подорожания среди продуктов стали сало, масло и свинина. Единственный продукт, который подешевел, — картофель. Подробнее — в инфографике РИА Новости Украина.

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Как сообщалось ранее, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы едят больше, чем немцы. Собственно, из-за культуры потребления продуктов или ее отсутствие, по мнению Ревы, в Украине зафиксированы следующие показатели: на продукты питания тратится не менее 50% семейного бюджета. Для сравнения, в Румынии — 27,5%, в Литве — 25,4%, Болгарии — 19,7%, Эстонии — 19%.