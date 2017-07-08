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    Политические партии глазами украинцев

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    Социологи провели исследование имиджа политпартий, чтобы выяснить, как украинцы воспринимают политические силы. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Имидж политических партий глазами украинцев. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Социологи утверждают: такое обилие политпартий свидетельствует о том, что избиратели, делая политический  выбор, используют потребительский подход. А политики, с другой стороны, стараются сформировать свой позитивный политический имидж. Насколько им это удается, демонстрирует исследование "Имидж политических партий глазами украинцев", проведенное в конце марта — начале апреля нынешнего года социологическим агентством "Фама".

    Результаты исследования свидетельствуют, что почти треть (29%) опрошенных украинцев не разделяют взглядов ни одной партии, несмотря на их обилие, а 45% — разделяют взгляды только одной политпартии. При этом существуют и такие избиратели, которые одновременно разделяют идеи и трех, и пяти иногда даже конкурирующих между собой и абсолютно разных партий. Среди тех, кто является приверженцем одной партии, наибольшей части близки идеи “Батькивщины” — 11%, за ней следует "Самопомич" с 9%, взгляды "Радикальной партии" разделяет 8%, "Гражданской позиции" — 7%, "Солидарности" — 6%, "Оппозиционного блока" — 6%, "За життя" — 4%.

    Читайте продолжение: Политический супермаркет: дегустирует электорат

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