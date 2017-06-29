наверх
29.06.201717:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Petya идет в атаку: первые цифры и факты

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (62)

    60221
    Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Petya идет в атаку: цифры и факты. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Вслед за Украиной и Россией вирус-вымогатель Petya.A атаковал Европу, США и уже добрался до Азии. Вредоносная программа шифрует и блокирует все файлы на компьютере, требуя выкуп. По последним данным, уже 45 компаний и пользователей перечислили 300 долларов в валюте биткойн для защиты от вируса Petya. Однако ключи к файлам так и не получили.

    Эксперты вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины, а именно — с установки зараженной версии бухпрограммы M.E.Doc.  

    Всего пострадали около 80 компаний на территории России и Украины. На втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку самых пострадавших стран также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

    Продолжение читайте в статье "Хакерский вирус Petya.A: украинский след"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Мощная хакерская атака в Украине
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест