Украина попала в ТОП-10 самых агрессивных стран

На последних местах по индексу миролюбия находятся, кроме Украины, Северная Корея, Россия, Пакистан, Конго, ЮАР, Судан, Ливия, Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Афганистан, Сирия.

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По данным Института экономики и мира, "экономическая стоимость насилия" в Украине равна 20,4% ВВП, или $ 66 млрд 749 млн по индексу покупательской способности.

Global Peace Index измеряет уровень насилия внутри государства и агрессивность его внешней политики. При исследовании авторы рейтинга учитывали экономическую и политическую стабильность государств, соблюдение прав человека, террористическую угрозу и вооруженные конфликты.