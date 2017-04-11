Бегут с корабля? Депутаты БПП: сколько было и сколько ушло

Парламентская коалиция вновь уменьшилась: народный депутат Владислав Голуб принял решение выйти из фракции "Блок Петра Порошенко", о чем он написал на своей странице в Facebook. Как заявил Голуб, одной из причин стали "угрозы его жизни и здоровью".

Ранее из фракции БПП вышел народный депутат Юрий Бублик.

Теперь правящая коалиция, состоящая из Блока Петра Порошенко и "Народного фронта", фактически насчитывает 221 депутата (БПП – 140 человек, "НФ" – 81). Формально же большинство должно состоять минимум из 226 депутатов.

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