Быть или не быть: сколько будут платить украинцы за газ

НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

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Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман резко раскритиковали введение абонплаты, после чего в Нацкомиссии заявили, что приостановят действие указанного постановления и внесут изменения. Этот вопрос будет решен на открытом заседании 10 апреля.