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    Быть или не быть: сколько будут платить украинцы за газ

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    С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа. Учитывая резонанс данного постановления, НКРЭКУ заявила, что 10 апреля рассмотрит вопрос о его приостановке и внесении изменений. Подробнее - в инфографике.
    Сколько украинцы будут платить за газ с 1 апреля. Инфографика
    РИА Новости Украина

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

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    Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман резко раскритиковали введение абонплаты, после чего в Нацкомиссии заявили, что приостановят действие указанного постановления и внесут изменения. Этот вопрос будет решен на открытом заседании 10 апреля.

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