Новый парламентский законопроект о государственном языке

Законопроект "О госязыке" предлагает сделать украинский язык обязательным для всех органов власти и местного самоуправления. В школах и вузах украинский язык тоже должен стать обязательным. Исключение сделали только для языков национальных меньшинств и только в школах и детских садах. Для вузов такой привилегии не предусмотрено.

В виде исключения разрешено читать несколько предметов на одном из официальных языков ЕС. В сфере науки украинский тоже должен стать обязательным. Все статьи, научные работы, диссертационные исследования можно будет публиковать только на украинском или на одном из официальных языков ЕС.

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Сфера культуры – тоже не исключение. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Это же касается и фильмов. Все афиши, объявления и билеты тоже должны быть на государственном языке.

СМИ не оставили без внимания. Украинский язык обязателен и здесь. Передачи на других языках дублируются на украинский язык, телерадиокомпании должны давать синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ, интернет-представительство предприятий, страницы в соцсетях тоже должны вестись только на государственном языке. СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться по умолчанию.