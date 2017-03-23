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    Новый парламентский законопроект о государственном языке

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    В Верховной Раде началось активное лоббирование нового законопроекта о государственном языке. По мнению экспертов, документ существенно ограничивает гражданские свободы.
    Новый парламентский законопроект о государственном языке
    РИА Новости Украина

    Законопроект "О госязыке" предлагает сделать украинский язык обязательным для всех органов власти и местного самоуправления. В школах и вузах украинский язык тоже должен стать обязательным. Исключение сделали только для языков национальных меньшинств и только в школах и детских садах. Для вузов такой привилегии не предусмотрено.

    В виде исключения разрешено читать несколько предметов на одном из официальных языков ЕС. В сфере науки украинский тоже должен стать обязательным. Все статьи, научные работы, диссертационные исследования можно будет публиковать только на украинском или на одном из официальных языков ЕС.

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    Сфера культуры – тоже не исключение. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться на украинском языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке. Это же касается и фильмов. Все афиши, объявления и билеты тоже должны быть на государственном языке.

    СМИ не оставили без внимания. Украинский язык обязателен и здесь. Передачи на других языках дублируются на украинский язык, телерадиокомпании должны давать синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ, интернет-представительство предприятий, страницы в соцсетях тоже должны вестись только на государственном языке. СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться по умолчанию.

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