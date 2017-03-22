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    Рейтинг самых счастливых стран мира: Украина - на 132 месте

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    Норвегия признана самой счастливой страной в мире по рейтингу Института Земли Колумбийского университета. Самой несчастливой – Центральноафриканская республика. Украина оказалась в рейтинге на 132 месте.
    Счастливые и несчастливые страны мира
    РИА Новости

    Соседями Украины в соответствующем рейтинге стали африканские страны: Судан, Гана, Уганда, Буркина-Фасо и Нигер. Год назад Украина занимала 123 место из 157 позиций, фактически входя в группу стран с "несчастным" населением. Сегодня страна — на 132-й позиции из 155-ти, сообщается в разделе рейтинга счастья, часть 3.

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    При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. Учитываются, в частности, такие критерии, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, объем благотворительных пожертвований и распространённость коррупции. По утверждению авторов доклада, жители тем счастливее, чем меньше уровни социального неравенства в стране.

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