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    Самые опасные города Восточной Европы. Харьков и Киев - в лидерах

    (обновлено: )24211
    Первое место в списке занимает российский Екатеринбург с индексом 51,20. На втором месте – Харьков (50,91). Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Самые опасные города. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo.

    Первое место в списке занимает российский Екатеринбург с индексом 51,20. На втором месте – Харьков (50,91), третье место заняла украинская столица с индексом 49.89.

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    Львов занял в рейтинге девятое место с показателем преступности 40.87. Замыкает десятку Будапешт.

    При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.

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