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    Самые громкие медийные скандалы в Украине

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (153)

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    СМИ в Украине все чаще заявляют о давлении со стороны властей. О самых громких медийных скандалах последнего времени смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Медиаскандалы в Украине. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей. Те же, в свою очередь, уверяют, что находятся на стороне журналистов.

    На днях редакция интернет-издания "Страна" заявила о подготовке со стороны силовых структур провокаций. Редакция рассматривает данные действия как попытку парализовать работу издания с целью "предотвратить появление новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти".

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    В то же время вкупе со внутренними медийными скандалами Украина вышла "на международный рынок", запретив ретрансляцию российского телеканала "Дождь"

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