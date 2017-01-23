Самые громкие медийные скандалы в Украине

Украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей. Те же, в свою очередь, уверяют, что находятся на стороне журналистов.

На днях редакция интернет-издания "Страна" заявила о подготовке со стороны силовых структур провокаций. Редакция рассматривает данные действия как попытку парализовать работу издания с целью "предотвратить появление новых резонансных материалов о коррупции в высших эшелонах власти".

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В то же время вкупе со внутренними медийными скандалами Украина вышла "на международный рынок", запретив ретрансляцию российского телеканала "Дождь".