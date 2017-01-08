Украина и Запад: сравнение уровня жизни

С 1 января в Украине предусмотрено повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум повышается до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен. Такие показатели заложены в бюджет Украины на 2017 год.

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Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1,624 тысячи гривен, а с 1 декабря — до 1,7 тысячи гривен.

В госбюджете на 2016 год прожиточный минимум был заложен на уровне 1,33 тысячи гривен.