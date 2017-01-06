Новогоднее застолье: исхудавшее праздничное меню

В минимальный новогодний стол вошли: мясное блюдо (например, куриные голени запеченные), толченая картошка, традиционные салаты — оливье и сельдь под шубой, нарезка сыра и колбасы, шампанское, бутылка водки, вода, огурцы, помидоры и мандарины.

Стоимость продуктов для этого стола в супермаркетах Киева нижнего и среднего ценового диапазона — приблизительно 698 гривен (26,5 доллара). Самым дорогим является спиртное – бутылка водки 0,5 литра стоит около 70 гривен (2,6 доллара), шампанское по акции — приблизительно столько же, то есть алкоголь обойдется в 140 гривен (5,3 доллара).

Продолжение читайте в статье "Новогодний стол в Украине: что на столе, что под столом"