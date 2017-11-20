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    Ритуальное убийство под Одессой: задержаны подозреваемые

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    (обновлено: )44102
    Как сообщила полиция, на теле убитого была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица.
    В Одесской области произошло ритуальное убийство
    dumskaya.net

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали несколько иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства в Одесской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного управления полиции.

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    По данным полиции, преступление произошло на прошлой неделе в Овидиопольском районе.

    "Речь идет о необычном преступление — ритуальном убийстве. На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который пропал накануне. У убитого была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица. Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось за довольно короткий срок подозреваемых задержать", — говорится в сообщении.

    Напомним, что в Киеве во время празднования свадьбы произошло убийство по неосторожности: один из гостей ударил брата жениха, который умер через несколько часов после драки.

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