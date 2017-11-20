В Одессе владелец таксы выбросил собаку с седьмого этажа - СМИ

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе нетрезвый владелец таксы избил свою собаку в парадном жилого дома на улице Школьной и сбросил с седьмого этажа.

Об этом рассказали очевидцы случившегося, сообщает Сегодня.

Люди вызвали полицию и отвезли собаку в ветклинику. Однако животное от полученных травм скончалась.

На месте происшествия работала следственная группа, сейчас этим делом занимается следователь.

"Я тоже владелица собак и я не безразличная к этой теме. Я хочу, чтобы мужчина ответил по всей строгости закона", – рассказала очевидец Валерия.

Напомним, в Николаеве из окна подъезда с 9-го этажа одного из жилого домов неизвестные выбросили бездомную собаку.

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