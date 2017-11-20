В воинской части Донбасса погибли три солдата

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В воинской части в Донбассе, которая выполняет задания в зоне АТО, в воскресенье, 19 ноября, погибли трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

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"19 ноября погибли 3 военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием. Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, силовики заявили в субботу, что ополченцы 25 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, убит один военный.