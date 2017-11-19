Ехали на заработки: на Закарпатье автобус слетел с трассы и перевернулся

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Вчера, 18 ноября, поздно вечером в селе Залужье Мукачевского района перевернулся в кювет микроавтобус "Меrсеdеs Sprinter" с пассажирами, которые ехали за границу, в результате чего четверо пострадавших женщин оказались в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"На автодороге Мукачево-Рогатин возле села Залужье слетел с трассы и перевернулся в кювет микроавтобус" Меrсеdеs Sрrиntеr ". Руководил им житель с. Драгово Хустского района. Водитель вез за границу группу работников. На скользкой от дождя трассе не справился с управлением, и машина слетела в кювет", — говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП в травматологии Мукачевской больнице оказались четверо женщин-пассажиров микроавтобуса, жительницы города Тячев, сел Драгово и Рокосово Хустского района. Врачи диагностировали у них переломы, вывихи и ушибы.

Полиция Мукачевского района начала по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Машину задержали на спецплощадку полиции. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи. Известно, что водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что при выезде из жилого массива Виноградарь на Большую Кольцевую дорогу в направлении киевского спецдиспансера произошло столкновение двух пассажирских автомобилей. По словам свидетелей, оба транспортных средства двигались на запрещающий сигнал светофора и пытались проскочить на "красный".