В Одессе задержали "спортсменов", расстрелявших авто с людьми

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Сотрудники внутренней безопасности и уголовного розыска совместно с прокуратурой провели в Одессе спецоперацию по задержанию двух злоумышленников, которые совершили разбойное нападение со стрельбой, сообщает департамент внутренней безопасности (ВБ) Нацполиции Украины.

"В конце весны этого года двое неизвестных вблизи улицы Гагаринское плато расстреляли автомобиль, в котором находились два человека. Пострадавшие получили тяжелые огнестрельные ранения, однако остались живы. Личности злоумышленников, после проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены работниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

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Оперативники ВБ выяснили, что к вооруженному нападению причастны 30-летний уроженец Республики Дагестан (профессиональный спортсмен боев без правил) и 31-летний ранее судимый за грабеж одессит, который длительное время занимался боксом. Кроме того, оба фигуранта входили в состав местной преступной группировки, которая в прошлом контролировалась убитым в Стамбуле "вором в законе" по кличке Ровшан Ленкоранский.

Среди других участников этой банды — 38-летний уроженец Армении, 29-летний уроженец Грузии (профессиональный спортсмен по тайскому боксу) и 29-летний уроженец Молдовы (профессиональный спортсмен по боям без правил).

Собранная информация Одесского УДВБ НПУ, в частности — личные фото злоумышленников, указывала на то, что при себе фигуранты могут иметь огнестрельное оружие и наркотические средства.

Во время задержания подозреваемых в стрельбе молодые люди пытались оказывать сопротивление правоохранителям, однако были остановлены бойцами подразделения быстрого реагирования. Впоследствии злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства задержанных проведены обыски. Во время их проведения изъято три пистолета и патроны к ним, гладкоствольное охотничье ружье, пять мобильных телефонов и две иномарки элитного класса. Изъятое оружие направили на экспертизу.

Обоим фигурантам объявлено подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога: украинцу — 56 тыс грн, чеченцу — 128 тыс грн. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался.