Беспорядки в Одессе. Число пострадавших полицейских существенно возросло

Страна Газ и свето-шумовые гранаты. Ожесточенные столкновения в Одессе Более 20 полицейских получили травмы в результате потасовок в Летнем театре в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

В субботу местные СМИ сообщали, что несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре начали столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову. Полиция заявляла о шести пострадавших.

"Во время акции граждан "Летний театр наш", проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Как отмечается, среди гражданских пострадавших нет.

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Полиция завела два уголовных дела по статье "хулиганство" и статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.