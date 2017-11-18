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    Беспорядки в Одессе. Число пострадавших полицейских существенно возросло

    (обновлено: )16420
    За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, сообщили в полиции.
    Бепорядки в Одессе
    Страна

    Бепорядки в Одессе
    Страна
    Газ и свето-шумовые гранаты. Ожесточенные столкновения в Одессе
    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Более 20 полицейских получили травмы в результате потасовок в Летнем театре в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    В субботу местные СМИ сообщали, что несколько сотен участников акции протеста в Одессе против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре начали столкновения с правоохранителями, пострадал начальник полиции, которому разбили голову. Полиция заявляла о шести пострадавших.

    "Во время акции граждан "Летний театр наш", проходившей сегодня в Городском саду, были травмированы более 20 полицейских. За медицинской помощью правоохранители обратились с диагнозами: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы, химические ожоги кожи и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивита химического происхождения", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Как отмечается, среди гражданских пострадавших нет.

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    Полиция завела два уголовных дела по статье "хулиганство" и статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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