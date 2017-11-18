КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Харькове один человек погиб и пятеро пострадали, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Авария произошла 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге. 35-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ", — говорится в сообщении на Facebook.

По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, их госпитализировали. Водитель легкового автомобиля умер от полученных травм в реанимационном отделении.

facebook.com/police.kharkov/ В Харькове автомобиль врезался в автобус

Полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

facebook.com/police.kharkov В Харькове автомобиль врезался в автобус, водитель погиб

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в посольстве России в Украине подтвердили, что сотрудник диппредставительства действительно устроил ДТП в Киеве 12 ноября.