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    Происшествия

    В Харькове автомобиль врезался в автобус, водитель погиб

    (обновлено: )113
    Авария произошла на Кольцевой дороге. 35-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ".
    В Харькове автомобиль врезался в автобус
    facebook.com/police.kharkov/

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Харькове один человек погиб и пятеро пострадали, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Авария произошла 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге. 35-летний водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ", — говорится в сообщении на Facebook.

    По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, их госпитализировали. Водитель легкового автомобиля умер от полученных травм в реанимационном отделении.

    facebook.com/police.kharkov/
    В Харькове автомобиль врезался в автобус

    Полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

    facebook.com/police.kharkov
    В Харькове автомобиль врезался в автобус, водитель погиб

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Как сообщалось ранее, в посольстве России в Украине подтвердили, что сотрудник диппредставительства действительно устроил ДТП в Киеве 12 ноября.

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