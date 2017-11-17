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    За масштабным "минированием" в Киеве стоят спецслужбы РФ - Аброськин

    (обновлено: )9513
    В пятницу в полицию в течение часа поступили анонимные сообщения о минировании более 10 объектов. Правоохранителям удалось идентифицировать некоторые звонки.
    Вячеслав Аброськин
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Полиция смогла идентифицировать некоторые телефонные звонки о минировании объектов массового скопления людей в Киеве, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины. 

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    В пятницу, 17 ноября, в полицию в течение часа поступили анонимные сообщения о минировании более 10 объектов, в том числе центрального автовокзала, двух станций столичного метрополитена, здания телеканала и крупных торговых центров. Ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось.

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    "Сегодня в течение дня в подразделения полиции поступило 13 сообщений о заминировании. Одиннадцать таких сообщение зарегистрировано в городе Киев и по одному в городах Львов и Херсон. Объектами посягательств в столице назывались телеканал ICTV, центральный автовокзал, автовокзал "Дарница", торгово-развлекательные центры "Атмосфера", "Аладин", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", универмаг "Украина" и станции "Лыбидская", "Святошин" и "Днепр" Киевского метрополитена, в городе Львов — Галицкий районный суд, а в городе Херсон — горсовет", — сообщил Аброськин на своей странице в Facebook.

    По его словам, правоохранителям удалось идентифицировать некоторые звонки.

    Facebook Вячеслава Аброськина
    Комментарий Вячеслава Аброськина о "минировании" в Киеве

    ""Минеры" звонили с российской Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия… Это уже не просто игрушки, это целенаправленная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в нашей стране. Враг, кроме боевых действий, преследует цель — на нашей мирной территории посеять панику и хаос. Не выйдет. Правоохранительные органы на страже безопасности граждан и будут делать все возможное, чтобы спокойствие и чувство защищенности и в дальнейшем не покидали украинцев", — заявил замглавы Нацполиции.

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    Он также попросил граждан с пониманием относиться к мерам безопасности и не поддаваться на провокации.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали 60-летнюю женщину, которую подозревают в ложных сообщениях о минировании Вышгородской ГЭС под Киевом. 

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