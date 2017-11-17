Холодильник не работает. В Николаевском морге гниют трупы

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Николаевском областном бюро судебно-медицинских экспертиз вышла из строя холодильная камера, сообщает "Новостям-N" со ссылкой на представителей фирм, работающих на рынке ритуальных услуг. Отмечается, что это произошло еще месяц назад.

Как отмечает издание, в холодильной камере обычно содержатся тела неидентифицированных покойников, которых хоронят за счет городского бюджета. С учетом соблюдения всех формальностей и заполнения документов, от момента поступления такого покойника в СМЭ и до его захоронения проходит несколько недель. В настоящее время там не менее шести тел, которые быстро разлагаются, наполняя все помещения морга жутким смрадом.

По данным СМИ, холодильная установка была смонтирована еще во времена СССР и отремонтировать ее не представляется возможным — таких комплектующих и запасных частей уже давно никто не выпускает.

Для того, чтобы купить и смонтировать новую, необходимо от 220 000 до 280 000 гривен. Такие деньги должен выделить областной бюджет, поскольку Бюро СМЭ является областным коммунальным предприятием. Но, по словам председателя бюджетной комиссии облсовета Федора Барны, за выделением средств на эти цели никто не обращался. Он добавил, что таких денег в бюджете нет.

Между тем сотрудниками бюро СМЭ ежедневно проводится осмотр от 10 до 20 трупов.

По всем нормам, принятым в цивилизованном мире, морг без холодильной установки — это нонсенс.

Ранее в Киеве сотрудники одного из моргов устроили забастовку в связи с отсутствующим отоплением.