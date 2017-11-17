Под Киевом пятеро бандитов совершили налет на дом "газовика"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Обуховском районе Киевской области вечером 16 ноября произошло разбойное нападение. Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

Пятеро мужчин проникли на территорию частного домовладения и ворвались в домик охраны. Они избили 39-летнего охранника, а затем связали его. Для этого преступники использовали пластиковые хомуты. Также жертве нападения заклеили рот и глаза скотчем.

Преступники предусмотрительно забрали носитель, на который записывалось видео с камер наружного наблюдения. После этого бандиты направились к "главному" дому. Они отжали металлопластиковое окно на первом этаже здания и проникли внутрь.

Преступники забрали с собой два металлических сейфа, в которых хранились деньги и документы. Также исчезло оружие: самозарядный охотничий карабин "Форт 202" и травматический пистолет ПМР.

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По информации источника, речь идет о домовладении Романа Сторожева.

С 2007 по 2013 годы Сторожев был президентом ассоциации "Газовые трейдеры Украины". Затем до декабря 2013 г. был заместителем председателя правления НАК "Надра Украины", а до мая 2014 г. — председателем Государственной службы геологии и недр Украины.

Сторожев также был одним из основателем "Украинской нефтегазовой компании" (УНГК), через которую "младоолигарх" Курченко импортировал газ в Украину (она официально входила в структуру ВЕТЭК).

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