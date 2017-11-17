Рассекречены подробности об изнасиловании полицейского - документ

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция охраны подтверждает факт изнасилования полицейского, которое произошло в Василькове Киевской области.
В переписке офицеров полиции охраны сообщается, что пострадавший служит в Печерском райотделе полиции Киева, имеет звание сержанта. В правоохранительных органах мужчина с мая 2015 года, до этого получил средне-специальное образование.
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"15.11.2017 в свободное от службы время находился по месту проживания в г. Васильков, Киевской области, где около двух часов ночи в магазине "АТБ-Маркет" познакомился с двумя неизвестными, которые предложили совместно употребить алкогольные напитки в их частном доме. Во время употребления алкогольных напитков возник конфликт, в результате которого неизвестные побили В., а в дальнейшем, применяя физическое насилие неизвестные по очереди удовлетворили свою половую страсть неприродным путем", — говорится в документе, опублкованном на сайте Sharij.net.
Об изнасиловании стало известно накануне из сообщения журналистов. Сообщалось, что над сотрудником полиции надругались двое неизвестных, с которыми коп распивал алкоголь.