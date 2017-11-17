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    Рассекречены подробности об изнасиловании полицейского - документ

    (обновлено: )1466152
    Опубликована официальная переписка сотрудников Национальной полиции охраны, которая подтверждает сообщения о жестоком преступлении в отношении копа.
    twitter.com/UkrMediaNetwork

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Национальная полиция охраны подтверждает факт изнасилования полицейского, которое произошло в Василькове Киевской области.

    В переписке офицеров полиции охраны сообщается, что пострадавший служит в Печерском райотделе полиции Киева, имеет звание сержанта. В правоохранительных органах мужчина с мая 2015 года, до этого получил средне-специальное образование.

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    "15.11.2017 в свободное от службы время находился по месту проживания в г. Васильков, Киевской области, где около двух часов ночи в магазине "АТБ-Маркет" познакомился с двумя неизвестными, которые предложили совместно употребить алкогольные напитки в их частном доме. Во время употребления алкогольных напитков возник конфликт, в результате которого неизвестные побили В., а в дальнейшем, применяя физическое насилие неизвестные по очереди удовлетворили свою половую страсть неприродным путем", — говорится в документе, опублкованном на сайте Sharij.net.

    Документ опубликован на сайте Sharij.net
    Официальный ответ Национальной полиции охраны об изнасилованном полицейском

    Об изнасиловании стало известно накануне из сообщения журналистов. Сообщалось, что над сотрудником полиции надругались двое неизвестных, с которыми коп распивал алкоголь.

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