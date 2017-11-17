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    Обстрел из гранатометов: по украинским позициям снова открыли огонь

    (обновлено: )2110
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, ни один украинский военный не пострадал.

    "В общем, за прошедшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    По сообщениям украинских силовиков, на Светлоградской дуге луганского направления огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и БМП, были обстреляны позиции около Луганского и Макарова.

    Как сообщают украинские военные, на донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки и Широкино.

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