Обстрел из гранатометов: по украинским позициям снова открыли огонь

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, ни один украинский военный не пострадал.

"В общем, за прошедшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на Светлоградской дуге луганского направления огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и БМП, были обстреляны позиции около Луганского и Макарова.

Как сообщают украинские военные, на донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки и Широкино.