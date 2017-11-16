В Днепре поймали вора, который обокрал более 60 квартир

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 29-летнего вора в городе Каменском Днепропетровской области, который ограбил более 60 квартир.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В полиции рассказали, что мужчина был раннее судим, а с 2016 года состоял в розыске в Запорожской области за совершение разбойного нападения. За полтора года грабительской деятельности он успех ограбить более 60 жилищ в Каменском и Днепре.

В помещение вор попадал путем повреждения сердцевины замка или через окно. Старался "работать" днем, когда хозяева квартиры были на работе.

Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры в Киеве злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку со $100 тыс. Позже преступников задержали.