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    В Днепре поймали вора, который обокрал более 60 квартир

    (обновлено: )22001
    В полиции сообщили, что злоумышленник был ранее судим. В Днепропетровской области он успел ограбить более 60 квартир.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 29-летнего вора в городе Каменском Днепропетровской области, который ограбил более 60 квартир.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. 

    В полиции рассказали, что мужчина был раннее судим, а с 2016 года состоял в розыске в Запорожской области за совершение разбойного нападения. За полтора года грабительской деятельности он успех ограбить более 60 жилищ в Каменском и Днепре. 

    В помещение вор попадал путем повреждения сердцевины замка или через окно. Старался "работать" днем, когда хозяева квартиры были на работе.

    Напомним, 14 ноября у входа в помещение автосалона по проспекту Степана Бандеры в Киеве злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку со $100 тыс. Позже преступников задержали.

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