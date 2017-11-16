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    Претендентку на звание "Мисс Украина" поймали в Луцке на "пьяной" езде

    (обновлено: )11830
    Девушка пыталась убедить патруль в том, что она трезвая. Однако тест показал, что алкоголь превышает норму в пять раз. Пользователи соцсетей узнали в девушке волынскую модель Надежду Гавуру, которая сейчас претендует на участие в конкурсе "Мисс Украина".
    Надежда Гавура
    Miss Ukraine 2017

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Луцке 21-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике ночью проехала на красный свет, даже не заметив рядом автомобиль патрульных, сообщает ТСН.ua.

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    Правоохранители остановили машину. Девушка пыталась убедить патруль в том, что она трезвая. Однако тест показал, что алкоголь превышает норму в пять раз.

    Пользователи соцсетей узнали в девушке волынскую модель Надежду Гавуру, которая сейчас претендует на участие в конкурсе "Мисс Украина".

    Жители Луцка утверждают, что в прошлом году эта же девушка въехала на машине в витрину возле одного из ночных клубов. На этот раз за нетрезвое вождение на Гавуру составили протокол.

    Ранее сообщалось, что главу Всеукраинского союза ветеранов АТО, которого львовские патрульные дважды за один вечер задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, суд не наказал и отпустил на поруки его же организации.

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