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    Полиция выпустила Смерть на дороги Хмельницкого

    (обновлено: )57001
    Полицейские прибегли к проведению необычного флешмоба, чтобы предупредить пешеходов о тяжелых последствиях при нарушении ПДД.
    Полицейский в костюме Смерти на дорогах Хмельницкого
    Фото Патрульная полиция Украины

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Хмельницком патрульная полиция провела флешмоб "На шаг ближе к смерти".

    В этот день нарушителей, которые перебегали дорогу в неположенном месте, встречала "смерть с косой".

    Флешмоб проводился полицией совместно с общественными организациями и студентами Хмельницкого.

    "Патрульные проводили профилактическую беседу с удивленными правонарушителями. Полицейские объясняли людям, что они совершили правонарушения, за которое предусматривается ответственность по ст. 127 КуоАП", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    Фото Патрульная полиция Украины
    Полицейский в костюме смерти в Хмельницком

    "Смерть" и патрульные останавливали правонарушителей в местах, где по статистике чаще всего фиксируют нарушения ПДД пешеходами.

    Ранее в Запорожье полицейские устроили тематический флешмоб под названием "Твоя полиция рядом".

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