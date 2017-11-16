Полиция выпустила Смерть на дороги Хмельницкого

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Хмельницком патрульная полиция провела флешмоб "На шаг ближе к смерти".

В этот день нарушителей, которые перебегали дорогу в неположенном месте, встречала "смерть с косой".

Флешмоб проводился полицией совместно с общественными организациями и студентами Хмельницкого.

"Патрульные проводили профилактическую беседу с удивленными правонарушителями. Полицейские объясняли людям, что они совершили правонарушения, за которое предусматривается ответственность по ст. 127 КуоАП", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

Фото Патрульная полиция Украины Полицейский в костюме смерти в Хмельницком

"Смерть" и патрульные останавливали правонарушителей в местах, где по статистике чаще всего фиксируют нарушения ПДД пешеходами.

Ранее в Запорожье полицейские устроили тематический флешмоб под названием "Твоя полиция рядом".