На Волыни в аварии погиб глава территориальной громады

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Ковельском районе Волныской области произошла авария, в которой погибли два человека.
По сообщению региональной патрульной полиции, на трассе М-19 возле села Голобы автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с лесовозом.
Погибшие были пассажирами Mercedes, еще двое пострадавших также ехали в иномарке.
Столкновение лесовоза и Mercedes на Волыни
Пресс-секретарь управления патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук сообщила УНИАН, что один из погибших был главой Шацкой территориальной громады.
Ранее в селе Прилесное Маневицкого района Волынской области грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил троих подростков.