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    Происшествия

    На Волыни в аварии погиб глава территориальной громады

    (обновлено: )61
    В Волынской области в Ковельском районе в результате аварии погибли два человека, еще двое ранены.
    На Волыни автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с лесовозом
    Фото патрульной полиции Луцка

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Ковельском районе Волныской области произошла авария, в которой погибли два человека.

    По сообщению региональной патрульной полиции, на трассе М-19 возле села Голобы автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с лесовозом.

    Погибшие были пассажирами Mercedes, еще двое пострадавших также ехали в иномарке.

    Фото патрульной полиции Луцка
    Столкновение лесовоза и Mercedes на Волыни

    Пресс-секретарь управления патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук сообщила УНИАН, что один из погибших был главой Шацкой территориальной громады.

    Ранее в селе Прилесное Маневицкого района Волынской области грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил троих подростков.

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