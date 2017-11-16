На Волыни в аварии погиб глава территориальной громады

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Ковельском районе Волныской области произошла авария, в которой погибли два человека.

По сообщению региональной патрульной полиции, на трассе М-19 возле села Голобы автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с лесовозом.

Погибшие были пассажирами Mercedes, еще двое пострадавших также ехали в иномарке.

Фото патрульной полиции Луцка Столкновение лесовоза и Mercedes на Волыни

Пресс-секретарь управления патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук сообщила УНИАН, что один из погибших был главой Шацкой территориальной громады.

Ранее в селе Прилесное Маневицкого района Волынской области грузовик "MAN" вылетел на тротуар и сбил троих подростков.