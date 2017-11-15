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    В Харькове повредили автомобиль генконсула России

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    (обновлено: )24314
    В харьковскую полицию обратился 46-летний российский дипломат, который пожаловался, что его автомобиль облит кислотой. Поврежден капот и двери машины.
    Консульство России в Харькове
    Фото Укринформ.Ру

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове, заведено уголовное дело, сообщило управление полиции в Харьковской области в Facebook в среду.

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    Сергей Бобра/Гал-Инфо
    Во Львове сожгли сорванный с консульства РФ российский флаг

    По данным полиции, с соответствующим заявлением 13 ноября днем "в полицию обратился 46-летний генконсул Генерального консульства Российской Федерации в Харькове".

    "По предварительным данным, неизвестные облили иномарку веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие на капоте и дверях транспортного средства. Следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции осмотрела машину и место происшествия. Полицейские опросили заявителя и возможных свидетелей", — говорится в сообщении.

    По данному факту заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия и разыскиваются лица, причастные к совершению преступления, следственные действия продолжаются, сообщает полиция.

    Фото "Городской дозор"
    Поврежденный автомобиль генерального консула России в Харькове

    В генконсульстве РФ в Харькове не комментируют данную информацию "Мы не предоставляем комментарии", — сказали в генконсульстве.

    Фото "Городской дозор"
    Поврежденный автомобиль генерального консула России в Харькове

    В прошлом году в Одессе возле консульства РФ произошла драка между митингующими и правоохранителями после того, как первые попытались забросать консульство камнями.

    Уже в марте 2017 года в Луцке было обстреляно Генеральное консульство Польши в Луцке. СБУ рассматривало в качестве основной версии террористический акт.

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