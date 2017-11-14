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    Происшествия

    В Одесской области мужчина 5 раз выстрелил в голову своему знакомому

    (обновлено: )112
    В полиции сообщили, что мужчины поругались, и гость выстрелил пять раз в голову хозяину квартиры. Пострадавшего удалось спасти.
    На месте преступления в Одесской области
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области во время конфликта 38-летний мужчина обстрелял своего соседа, попав ему в голову.

    Инцидент произошел в селе Старые Трояны Килийского района.

    od.npu.gov.ua
    На месте преступления в Одесской области

    "Ночью мужчина пришел в дом своего знакомого. Во время разговора между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе выяснения отношений с хозяином дома гость, осознавая последствия своих действий, совершил около пяти выстрелов из устройства приспособленного для отстрела резиновыми пулями в область головы потерпевшего, причинив ему огнестрельное ранение головы с левой стороны. Закончить преступные намерения злоумышленнику помешали очевидцы данного конфликта, которые были в помещении дома. Они вызвали скорую помощь. Медики, приехавшие вовремя, оказали помощь и госпитализировали пострадавшего в больницу", — сообщает подробности полиция Одесской области.

    Стрелявшему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей».

    Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Свободы в Киеве (Подольский район) на конечной обстановке обстреляли троллейбус №26.

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