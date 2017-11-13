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    В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку

    (обновлено: )49831
    Полицейские установили, что пострадавшие употребляли алкогольные напитки возле дома и громко слушали музыку. В это время к ним подошел 65-летний сосед и сделал замечание. Между мужчинами возник конфликт. Возмущенный сосед вернулся домой и взял ружье.
    В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку
    Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском Одесской области 65-летний местный житель расстрелял из ружья соседей, сообщает пресс-служба полиции в регионе.

    "В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что на улице Шаповалова неизвестный осуществил выстрелы в область головы двум лицам. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями увезла скорая медицинская помощь. Один из мужчин скончался по дороге в больницу, другой находится в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

    Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области
    В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку

    Полицейские установили, что пострадавшие употребляли алкогольные напитки возле дома и громко слушали музыку. В это время к ним подошел 65-летний сосед и сделал замечание. Между мужчинами возник конфликт. Возмущенный сосед вернулся домой, взял двуствольное ружье для охоты и совершил по одному выстрелу им в область головы.

    "Ружье и отстрелянные гильзы злоумышленник спрятал дома, — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. — Оружие мужчина хранил незаконно, без регистрации".

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и пункту 1 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался.

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