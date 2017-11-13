В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском Одесской области 65-летний местный житель расстрелял из ружья соседей, сообщает пресс-служба полиции в регионе.

"В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что на улице Шаповалова неизвестный осуществил выстрелы в область головы двум лицам. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями увезла скорая медицинская помощь. Один из мужчин скончался по дороге в больницу, другой находится в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.