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    В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку

    (обновлено: )16
    В Одесской области пенсионер расстрелял соседей за громкую музыку

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Белгород-Днестровском Одесской области 65-летний местный житель расстрелял из ружья соседей, сообщает пресс-служба полиции в регионе.

    "В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что на улице Шаповалова неизвестный осуществил выстрелы в область головы двум лицам. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями увезла скорая медицинская помощь. Один из мужчин скончался по дороге в больницу, другой находится в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.

     

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