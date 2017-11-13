В отделении полиции в Харьковской области умер задержанный

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Харьковской области в отделении полиции умер 34-летний мужчина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Труп мужчины обнаружили вчера, 12 ноября, в 8:00 в коридоре на втором этаже административного здания Харьковского отдела полиции в городе Мерефа", — говорится в сообщении, текст которого приводит ТСН.ua.

Как выяснилось, 34-летнего мужчину с 2016 года разыскивали по подозрению в совершении кражи. В минувшую субботу, 11 ноября, около 19:30 его привезли в отделение полиции. Поздно вечером, около 22 часов он пожаловался на плохое самочувствие, его осмотрели медики скорой помощи, однако от госпитализации мужчина отказался.

"На следующий день работники Харьковского отдела полиции обнаружили умершего в коридоре на втором этаже административного здания", — добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, во время осмотра тела видимых недавних телесных повреждений обнаружено не было. Сейчас тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, сведения о событии внесены в ЕРДР по факту внезапной смерти.

В то же время прокуратура начала производство по статье о превышении власти или служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Одесском СИЗО скончался третий за месяц заключенный.