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    Происшествия

    В Днепре подросток забил насмерть мужчину и ушел пить пиво

    (обновлено: )191
    Мужчина с парнем сдали собранный металлолом, а когда пришло время делить деньги, не поделили прибыль. Во время ссоры парень нанес мужчине множество ударов по голове и пошел пить пиво.
    Малолетний преступник
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре 14-летний подросток во время конфликта со взрослым мужчиной нанес множество ударов по голове, мужчина от полученных травм скончался.

    "Утром тело мужчины обнаружили прохожие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они установили, что к нанесению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, может быть причастен несовершеннолетний житель одного из райцентров области. Установлено, что парень 2 года назад уже попадал в поле вспашет полиции — тогда родители сообщили, что их сын оставил дом. Парня разыскали и вернули домой", — сообщает подробности полиция.

    dp.npu.gov.ua
    На месте преступления в Днепре

    Мужчина и подросток собирали металлолом, а когда пришло время делить деньги, взрослый отказался отдать ребенку его часть прибыли. Во время ссоры 14-летний парень нанес мужчине множество ударов по голове и пошел пить пиво.

    Сейчас парню грозит наказание по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что в Киеве, в районе станции метро "Нивки" в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался. 

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