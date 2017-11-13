В Днепре подросток забил насмерть мужчину и ушел пить пиво

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Днепре 14-летний подросток во время конфликта со взрослым мужчиной нанес множество ударов по голове, мужчина от полученных травм скончался.

"Утром тело мужчины обнаружили прохожие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они установили, что к нанесению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, может быть причастен несовершеннолетний житель одного из райцентров области. Установлено, что парень 2 года назад уже попадал в поле вспашет полиции — тогда родители сообщили, что их сын оставил дом. Парня разыскали и вернули домой", — сообщает подробности полиция.

dp.npu.gov.ua На месте преступления в Днепре

Мужчина и подросток собирали металлолом, а когда пришло время делить деньги, взрослый отказался отдать ребенку его часть прибыли. Во время ссоры 14-летний парень нанес мужчине множество ударов по голове и пошел пить пиво.

Сейчас парню грозит наказание по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве, в районе станции метро "Нивки" в результате конфликта между двумя мужчинами один из них нанес удар отверткой второму в живот, от чего последний скончался.