Под Киевом мужчина расстрелял авто и дом бывшей жены

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области задержан вооруженный мужчина, который намеревался убить супружескую пару.

По сообщению Управления Национальной полиции в Киевской области, ЧП произошло в неподалеку от Белой Церкви.

Местный житель решился на покушение, так как не смирился с уходом супруги к другому. "Выпив водки, он устроил стрельбу, угрожая убить женщину и ее нынешнего мужа", — говорится в сообщении полиции.

Мужчина открыл огонь из ружья еще на дворе, точно стреляя по машине, по окнам дома. Затем ворвался в помещение, где продолжал вести прицельный огонь по супругам. Хозяину усадьбы удалось обезвредить нападающего, а жена вызвала полицию.

Задержанным оказался 51-летний житель Васильковского района. У него изъято незарегистрированное охотничье двуствольное ружье и 10 стреляных гильз калибра 16 мм.

Фото Управления Нацполиции в Киевской области Мужчина расстрелял дом бывшей жены

Его подозревают в покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Закарпатской области в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.