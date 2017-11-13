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    Под Киевом мужчина расстрелял авто и дом бывшей жены

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    (обновлено: )33721
    В Васильковском районе задержан вооруженный мужчина, который атаковал жилье и автомобиль, принадлежащие его бывшей супруге.
    Мужчина расстрелял Mercedes своей бывшей жены
    Фото Управления Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области задержан вооруженный мужчина, который намеревался убить супружескую пару.

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    РИА Новости Украина
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    По сообщению Управления Национальной полиции в Киевской области, ЧП произошло в неподалеку от Белой Церкви.

    Местный житель решился на покушение, так как не смирился с уходом супруги к другому. "Выпив водки, он устроил стрельбу, угрожая убить женщину и ее нынешнего мужа", — говорится в сообщении полиции.

    Мужчина открыл огонь из ружья еще на дворе, точно стреляя по машине, по окнам дома. Затем ворвался в помещение, где продолжал вести прицельный огонь по супругам. Хозяину усадьбы удалось обезвредить нападающего, а жена вызвала полицию.

    Задержанным оказался 51-летний житель Васильковского района. У него изъято незарегистрированное охотничье двуствольное ружье и 10 стреляных гильз калибра 16 мм.

    Фото Управления Нацполиции в Киевской области
    Мужчина расстрелял дом бывшей жены

    Его подозревают в покушении на убийство.

    Ранее сообщалось, что 31-летний житель Закарпатской области в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

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