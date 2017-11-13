"Вышел покурить". В харьковском общежитии погиб студент

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Студент выпал с балкона одного из общежитий в Харькове и погиб, сообщает пресс-служба областной полиции.

"По предварительным данным, 21-летний житель общежития, расположенного на проспекте Победы, вышел покурить на балкон на девятом этаже. Парень перевернулся через перила и выпал с балкона по собственной неосторожности", — сказано в сообщении.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции ночью 11 ноября.

Личность умершего установлена. Им оказался 21-летний студент одного из вузов Харькова.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

В сентябре в Ивано-Франковске студент медицинского университета выпал с балкона девятого этажа, от полученных травм он скончался.