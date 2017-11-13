наверх
13.11.201710:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Вышел покурить". В харьковском общежитии погиб студент

    (обновлено: )211
    По данным правоохранителей, 21-летний житель общежития одного из вузов в Харькове вышел покурить на балкон на девятом этаже, он перевернулся через перила и выпал с балкона по собственной неосторожности.
    Балкон общежития в Харькове, где погиб студент
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Студент выпал с балкона одного из общежитий в Харькове и погиб, сообщает пресс-служба областной полиции.

    "По предварительным данным, 21-летний житель общежития, расположенного на проспекте Победы, вышел покурить на балкон на девятом этаже. Парень перевернулся через перила и выпал с балкона по собственной неосторожности", — сказано в сообщении.

    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    НП Украины
    Взрывоопасные выходные. Жить в Украине становится все страшнее

    Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции ночью 11 ноября.

    Личность умершего установлена. Им оказался 21-летний студент одного из вузов Харькова.

    Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

    В сентябре в Ивано-Франковске студент медицинского университета выпал с балкона девятого этажа, от полученных травм он скончался.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор