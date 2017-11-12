В Одесской области расстреляли мужчин, сидевших на скамейке - СМИ

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл огонь вечером в воскресенье во дворе жилого дома в Белгороде-Днестровском Одесской области, один мужчина погиб, еще один госпитализирован. Об этом "Думской" сообщили в областной прокуратуре.

Местное издание отмечает, что за субботу и воскресенье в Одесской области произошло сразу четыре умышленных убийства, причем три из них — с применением огнестрельного оружия.

"Последний трагический инцидент случился примерно полтора часа назад в Белгороде-Днестровском. Неизвестный открыл огонь во дворе жилого дома, расстреляв двоих мужчин, сидевших на скамейке. Один был убит на месте — пуля попала в голову. Второго госпитализировали в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Пострадавший мужчина в настоящее время находится в реанимации.

По предварительной информации, преступник стрелял картечью из гладкоствольного оружия. Его личность установлена, стрелка разыскивают.

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Напомним, вечером в воскресенье правоохранители обнаружили пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограмма и десять электродетонаторов в Киеве. Задержаны двое мужчин. Усилено патрулирование города.