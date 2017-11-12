наверх
12.11.201719:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Возле торгового центра в Киеве задержали мужчин с 6 кг взрывчатки

    11

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители в воскресенье задержали двух человек, у которых в машине было обнаружено около шести килограммов взрывчатки и 15 детонаторов, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

    "В 17.00 на парковке ТЦ "Аркадия" по Днепровской Набережной, 33 (Дарницкий район) сотрудники полиции из Полка номер 1 Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто Volkswagen Passat с номерами Закарпатской области, и решили его проверить. В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором находилось около шести килограммов взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному использованию", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    По его информации, двое мужчин задержаны, у них при себе не было ни документов, ни средств связи.

    "Они пока не дают признательных показаний, но следователи с ними продолжают работу. Следствие предполагает, что эта группа готовилась совершить террористический акт в столице Украины", — добавил Геращенко.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Михаил Саакашвили в ходе шествия в Киеве
      Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
      Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
      Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
      Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Флаги Украины и Польши
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор