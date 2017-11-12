Полицейские устроили "разборки" на детской площадке в Одессе

КИЕВ, 12 ноя – РИА Новости Украина. В Одессе в субботу во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского.

По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.

"Якобы мужчины распивали алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в голову оппоненту", — рассказал представитель полиции в комментарии УНИАН.

По данным источника, потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелявший задержан. По некоторым данным, подозреваемый и потерпевший — бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов.

В частности, один — бывший патрульный, другой – участковый инспектор. В Главном управлении Нацполиции официально данную информацию пока не комментируют.

Ранее очевидцы сообщили о стрельбе в центре столицы. Все происходило при большом скоплении людей на улице. Установлено, что зампредправления одного из ПАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком.