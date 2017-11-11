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    Снова рыба. Во Львовской области новые отравления

    (обновлено: )131
    По словам потерпевших, они могли отравиться вяленой рыбой, которую приобрели в магазине и употребляли накануне. Пострадавшие переведены в инфекционное отделение.
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Три человека попали в больницу во Львовской области из-за отравления вяленой рыбой, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

    Громкие массовые отравления 2017 года. Инфографика
    РИА Новости
    Громкие массовые отравления 2017 года

    "Поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Перемышлянской ЦРБ госпитализированы трое жителей (все взрослые) с. Затемное Перемышлянского района с диагнозом "пищевое отравление". По словам потерпевших, они могли отравиться вяленой рыбой, которую приобрели в магазине и употребляли накануне", — отмечается в сообщении.

    При этом добавляется, что инцидент произошел накануне утром.

    Пострадавшие переведены в инфекционное отделение. Медики отмечают, что угрозы их жизни и здоровью нет.

    Ответственные службы устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

    Напомним, 9 ноября в Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом.

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