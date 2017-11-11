Снова рыба. Во Львовской области новые отравления

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Три человека попали в больницу во Львовской области из-за отравления вяленой рыбой, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"Поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Перемышлянской ЦРБ госпитализированы трое жителей (все взрослые) с. Затемное Перемышлянского района с диагнозом "пищевое отравление". По словам потерпевших, они могли отравиться вяленой рыбой, которую приобрели в магазине и употребляли накануне", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что инцидент произошел накануне утром.

Пострадавшие переведены в инфекционное отделение. Медики отмечают, что угрозы их жизни и здоровью нет.

Ответственные службы устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, 9 ноября в Бродовском районе Львовской области двое детей отравились мышиным ядом.