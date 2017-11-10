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    Происшествия

    В Харькове из-за столкновения маршруток пострадали 11 человек

    (обновлено: )55
    В результате столкновения двух маршрутных такси в Харькове пострадали трое детей восьми, десяти и семнадцати лет, они госпитализированы.
    На месте ДТП в Харькове
    Юрий Сидоренко, facebook

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Две маршрутки столкнулись в пятницу в Харькове, пострадали 11 пассажиров, сообщил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью в харьковском городском совете Юрий Сидоренко.

    "На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. В результате скорая увезла в неотложку десять пассажиров, из них трое детей восьми, десяти и семнадцати лет", — написал Сидоренко на своей странице в Facebook.

    Юрий Сидоренко, facebook
    На месте ДТП в Харькове

    Он добавил, что всего пострадали 11 человек, один из них сам приехал в больницу.

    По словам Сидоренко, пострадавших осматривают врачи, тяжело травмированных нет.

    Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в  этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

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