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    Происшествия

    На трассе в Ровенской области столкнулись пять авто, есть погибший

    (обновлено: )5710
    В полиции сообщили, что в селе Колоденка Ровенского района на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, погиб мужчина.
    На месте ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в пятницу на дороге Киев-Чоп в Ровенской области, погиб мужчина, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Десятого ноября в 14.32 в полицию поступило сообщение, что в селе Колоденка Ровенского района на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, в ДТП погиб водитель одного из автомобилей.

    Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в  этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий.

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