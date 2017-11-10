На трассе в Ровенской области столкнулись пять авто, есть погибший

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в пятницу на дороге Киев-Чоп в Ровенской области, погиб мужчина, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Десятого ноября в 14.32 в полицию поступило сообщение, что в селе Колоденка Ровенского района на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в ДТП погиб водитель одного из автомобилей.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в этом году в Украине произошло 117 тысяч дорожно-транспортных происшествий.