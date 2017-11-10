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    Происшествия

    Под Житомиром катафалк загорелся прямо на трассе

    (обновлено: )128
    Водитель автобуса, в котором перевозили гроб, успел высадить родственников покойного. Огонь полностью уничтожил катафалк.
    Сгоревший катафалк в Житомирской области
    Фото ТСН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. На трассе Житомир-Могилев-Подольский загорелся автобус, в котором перевозили гроб с телом покойного.

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    По сообщению ТСН, прямо во время движения загорелся двигатель автобуса. В момент возгорания в салоне находились 11 человек, которые везли покойника на кладбище.

    "Загорелось, я покойника вез. Людей и покойника я быстро высадил. Сразу огонь бахнул", — рассказал водитель.

    Для ликвидации пожара на место происшествия прибыло два пожарных расчета. Никто из людей не пострадал, а вот автобус выгорел.

    Близкие покойного успели вытащить гроб с его телом из горящего автобуса. Похороны все-таки состоялись в тот же день.

    Напомним, 2 ноября на трассе Львов – Рогатин произошло столкновения автомобиля KIA с пассажирским автобусом Mercedes-Benz. При аварии семь человек получили травмы.

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