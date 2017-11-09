Во Львовской области во время уроков умер десятиклассник

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Винники Львовской области скончался ученик десятого класса общеобразовательной средней школы.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Светланы Добровольской, правоохранителям поступила информация о том, что в одном из учебных заведений города Винники умер 16-летний ученик. Парень пожаловался на плохое самочувствие, ему вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти юношу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство), сообщает УНИАН.

В школе сообщили, что мальчик был сиротой, родом из Львовской области, из родни у него был только дед.

Также на этой неделе во Львовской области произошел еще один инцидент с учеником в учебном заведении. Пятиклассник Нижнерожанковской общеобразовательной школы Сколевского района, занимаясь на брусьях, упал со спортивного снаряда и получил переломы обеих рук. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 137 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие халатного или недобросовестного к ним отношения, если это причинило существенный вред здоровью потерпевшего). Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Харькове в лесу на Алексеевке нашли женщину с младенцем, которые жили в самодельной хижине.